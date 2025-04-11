У Кременчуці планують закупити кущі і дерева: очікувана вартість — понад 3 млн грн

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10 квітня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупку дерев і кущів. Очікувана вартість закупівлі — 3,1 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Що планують закупити:

Туя західна «Danica»: 10 шт.

Сосна чорна: 10 шт.

Клен гостролистий «Royal Red»: 32 шт.

Каштан м’ясо-червоний «Бріоті»: 20 шт.

Сакура дрібнопильчата «Канзан»: 10 шт.

Груша «Каллері Шантеклер»: 30 шт.

Платан кленолистий: 50 шт.

Паротія перська «Ваннеса»: 25

Липа «Palida»: 17 шт.

Яблуня «Еверест»: 5 шт.

Яблуня «Cheals Weeping»: 8 шт.

Тополя «Італіка»: 59 шт.

Бархат Амурський: 19 шт.

Пухироплідник «Diabolo»: 68 шт.

Пухироплідник «Luteus»: 60 шт.

Магонія «Падуболиста»: 160 шт.

Спирея сливолиста «Плена» : 140 шт.

Дерен «Aurea»: 100 шт.

Калина празька: 160 шт.

Ялівець «Mint Julep»: 30 шт.

Розсадницьку продукцію мають доставити до 31 жовтня. Зокрема, постачальник має надавати рослини без пошкоджень, не вражені шкідниками та хворобами, серед вимог замовника щодо товару є і таке: «Коренева система має бути розвинутою, особливо її мичкувата частина з усмоктувальними корінчиками», «Дерева повинні бути з закритою кореневою системою», «Кущі повинні мати 3 або більше скелетні гілки та вкоріненими в контейнері об’ємом не менше ніж 3 літри», «Саджанці хвойних рослин повинні бути школенні не пізніше ніж три роки після дати їх викопки, вкоріненими в контейнері, або копані з комом землі обгорнутим у мішковину та металеву сітку».

Нагадаємо, у 2025 році на збереження природно-заповідного фонду та озеленення Кременчука планувалось витратити загалом 2 млн 241 тис. грн. Це робитиметься в рамках Програми «Довкілля-2025».

Додамо, що навесні минулого року комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планувало придбати кущі, дерева та однорічні квіти на загальну суму 4,5 млн грн. Закупівлі потрапили у фокус медіа та робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців, зокрема, через доцільність таких витрат під час війни. Тендери скасували.