У Кременчуці планують закупити кущі і дерева: очікувана вартість — понад 3 млн грн

10 квітня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупку дерев і кущів. Очікувана вартість закупівлі — 3,1 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Що планують закупити:
Розсадницьку продукцію мають доставити до 31 жовтня. Зокрема, постачальник має надавати рослини без пошкоджень, не вражені шкідниками та хворобами, серед вимог замовника щодо товару є і таке: «Коренева система має бути розвинутою, особливо її мичкувата частина з усмоктувальними корінчиками», «Дерева повинні бути з закритою кореневою системою», «Кущі повинні мати 3 або більше скелетні гілки та вкоріненими в контейнері об’ємом не менше ніж 3 літри», «Саджанці хвойних рослин повинні бути школенні не пізніше ніж три роки після дати їх викопки, вкоріненими в контейнері, або копані з комом землі обгорнутим у мішковину та металеву сітку».
Нагадаємо, у 2025 році на збереження природно-заповідного фонду та озеленення Кременчука планувалось витратити загалом 2 млн 241 тис. грн. Це робитиметься в рамках Програми «Довкілля-2025».
Додамо, що навесні минулого року комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планувало придбати кущі, дерева та однорічні квіти на загальну суму 4,5 млн грн. Закупівлі потрапили у фокус медіа та робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців, зокрема, через доцільність таких витрат під час війни. Тендери скасували.
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