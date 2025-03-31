«Продала» одягу та взуття на понад пів мільйона гривень: на Полтавщині судитимуть шахрайку

Вчора, 22:00 Переглядів: 286

Зазначену суму упродовж майже двох років жінка видурила у літньої мешканки Львівської області

На Полтавщині судитимуть місцеву мешканку, яка через інтернет продавала неіснуючі одяг та взуття іноземного виробництва. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, упродовж вересня 2022 — липня 2024 років шахрайка обманула літню жительку Львівщини на понад 500 тисяч гривень.

Оголошення про продаж товарів вона публікувала у соцмережах.

У прокуратурі також зазначають, що під час досудового розслідування потерпілій усі збитки відшкодували.

Підозрюваній інкримінують шахрайство, вчинене повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шахраїв, які в блекаути продавали підприємцям неіснуючі генератори.