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Як проростити квасолю — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 146

Квасолю часто вирощують на садовій ділянці, адже вона дуже врожайна, невибаглива, можна вирощувати вертикально, є безліч сортів. А, самі плоди смачні та корисні, містять багато клітковини та сприяють виведенню токсинів з організму

Перед посадкою важливо проростити насіння квасолі, це забезпечить кращу всхожість та проростання після посадки.

Першим кроком є вибір правильного насіння. Дуже важливо вибирати насіння високої якості, без пошкоджень та хвороб.

 

Насіння можна проростити двома способами: у землі або в папері/тканині. Для підготовки середовища для проростання важливо забезпечити, щоб ґрунт був багатий на гумус і мінерали. Якщо ґрунт ще не збагачений, перед посадкою в нього можна внести перегній. Перед посадкою насіння необхідно замочити у воді на кілька годин, щоб прискорити його проростання. Далі накрити плівкою або кришкою і відправити в тепле місце.

Постійно підтримувати вологість, й насіння проросте протягом тижня. Важливо не заглиблювати насіння, щоб бачити яке прокинулося, а яке ні.

Після того, як насіння проросло, шар землі можна підсипати.

Для пророщування рекомендується брати прозорий контейнер, у якому добре видно весь процес проростання. І у зв’язку з тим, що у квасолі ніжна коренева система її можна пророщувати одразу в торф’яних стаканчиках, а потім перемістити у велику ємність для дорощування розсади.

Альтернативний метод, який найпопулярніший серед городників, пророщування на папері або тканині.

Насіння необхідно помістити між вологими паперовими рушниками в тепле і темне місце на кілька днів, поки не почнуть з’являтися паростки.

Важливо стежити за насінням та підтримувати оптимальну вологість для проростання, а також регулярно провітрювати контейнер, щоб не було цвілі.

Після проростання насіння його варто перемістити в ємності з землею.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: город весна квітень насіння розсада
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