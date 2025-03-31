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«Центр безпеки на воді» планують відкрити до початку купального сезону: для нього докуповуватимуть обладнання

Вчора, 21:01 Переглядів: 151

 

На це виділятимуть понад 50 тисяч гривень

Для «Центру безпеки на воді» у Кременчуці влада докуповуватиме меблі та телевізор, які розмістять у конференц-зал приміщення. На це виділятимуть понад 50 тисяч гривень зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення виконавчого комітету мають розглянути на найближчій сесії міської ради Кременчука. 

Заступниця директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 26 березня розповіла, що «Центр безпеки на воді» місто планує відкрити до початку купального сезону. Додамо, що У Центрі співпрацюватимуть ДСНСівці, водна поліція та працівники комунальних служб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загалом на модульний офіс витратять 10,9 млн грн. Згідно з укладеним договором з «Житлоінвестом», офіс мали встановити до середини жовтня. 

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром «Житлоінвест» є донька ексмера Олега Бабаєва Анна Бабаєва (Тертична), а одним із засновників фірми — приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Укрпродукт-2000», яким Анна і володіє. Також серед кількох засновників ТОВ «Житлоінвест» вказано ім’я доньки Олександра Плужника — колишнього очільника Полтавського УБОЗа та фігуранта журналістських розслідувань, який здобув репутацію найбагатшого міліціонера. Його донька також пов’язана із народним депутатом Юрієм Шаповаловим через ТОВ ТРК «Кременчук», де вона має частку 16,65%. А частку 50% має приватне підприємство «Томс», кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Шаповалов.

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Автор: Телеграф
Теги: стабілізаційний фонд Аква-Сервіс Центр безпеки на воді
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