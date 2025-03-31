На Полтавському ГЗК відзначили трудові досягнення і здобутки працівників до ювілею підприємства

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27 лютого на Полтавському ГЗК відзначили 55-річчя від початку випуску залізорудної продукції. З нагоди ювілею у структурних підрозділах підприємств Ferrexpo відбулися урочисті заходи. У рамках зустрічей із керівництвом були нагороджені найкращі працівники.

27 лютого 1970 року на збагачувальній фабриці Дніпровського (нині Полтавського) гірничо-збагачувального комбінату було випущено перший залізорудний концентрат. Ця подія ознаменувала собою початок виробничої діяльності Полтавського ГЗК. Зараз комбінат у складі компанії Ferrexpo є одним із провідних виробників та експортерів залізорудної продукції на світовому ринку.

З нагоди 55-річниці виробництва першої тони залізорудного концентрату було відзначено кращих працівників гірничих підприємств компанії Ferrexpo. Вісім співробітників отримали Подяку міського голови. 121 працівник був нагороджений Почесною грамотою ПРАТ «Полтавський ГЗК». 55 осіб нагороджено відзнакою «Нагородний Лист з нагоди 55-річчя Полтавського ГЗК». Протягом тижня відбувалися святкові заходи у структурних підрозділах ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Єристівський ГЗК». Серед них залізничний цех, дробильно-збагачувальна фабрика, цех виробництва окатків, ливарно-механічний та ремонтно-сервісний цех. Керівники структурних підрозділів висловлювали вдячність співробітникам за самовіддану та наполегливу працю. 27 лютого на Полтавському ГЗК відбулося відзначення кращих працівників Подякою міського голови спільно з нагородженням співробітників управління та підрозділів корпоративного сервісу. Колектив привітав очільник громади Дмитро Биков, який багато років працював на Полтавському ГЗК.

«Завдяки вашій сумлінній праці комбінат уже понад півстоліття впевнено розвивається, забезпечує робочі місця, наповнює бюджет міської громади, підтримує соціально важливі проєкти. Особлива вдячність — за системну підтримку Збройних сил України, — наголосив мер. — Сьогодні перед нами стоять дуже складні виклики, і я бажаю вам вистояти за будь-яких обставин, зберегти підприємство, традиції та відданість справі. Бажаю всім миру, міцного здоров’я, віри у справедливість і найкраще майбутнє».

Голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус у своєму виступі зазначив, що «ювілеї та свята це насамперед про людей, і незалежно від того, як змінювалося наше обладнання, наші технології, не змінювалися люди — вони завжди були патріотами».

«Ми знаємо від наших батьків та дідів, як нелегко будувався комбінат. Тому коли мене запитують, в чому успіх нашого підприємства, нашої громади та міста, я вважаю, що він в наших людях, в тому почутті патріотизму і відповідальності, яке передали наші попередники майбутнім поколінням», — наголосив Віктор Лотоус.

26 лютого відбулося нагородження співробітників на Єристівському ГЗК. Кращих працівників відзначили за багаторічний внесок у розвиток виробництва. Під час зустрічі з колективом Єристівського ГЗК Віктор Лотоус підкреслив міцний зв’язок комбінатів. Він зазначив, що значна частина працівників підприємства раніше працювала на Полтавському ГЗК.

«Завдяки вам, вашій відданості та вірі в спільну справу компанія досягла успіху», — зауважив Віктор Лотоус.

Під час урочистостей з нагоди свята особливі слова подяки були адресовані воїнам-захисникам. Як зазначають у Ferrexpo, до лав Збройних сил долучилися понад 700 працівників компанії. У Ferrexpo підкреслюють, що підприємства мають змогу працювати завдяки нашим воїнам-захисникам. А колеги з нетерпінням чекають на повернення товаришів. Також наголошувалося, що в багатьох сім’ях робота на гірничо-збагачувальному виробництві — це традиція, що передається від батьків до дітей, зміцнюючи зв’язок поколінь і утверджуючи важливість гірничої справи. Окремі подяки висловлювали ветеранам виробництва, які створили потужну базу для нових досягнень.