Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 21 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Прорізний, 17-37
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Столярний, 1-22; 9
пров. Тихий, 1-8
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
просп. Свободи, 78-88
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Вадима Пугачова, 4-14
вул. Військова, 18/56
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Героїв УПА, 24/31
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Деповська, 62-77/6
вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
вул. Дмитра Демидюка, 7-28
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Миколи Кучми, 62
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Покровська, 24, 28
вул. Редутна, 41-92
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Силікатна, 1/19-14
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Соборна, 34/32
вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
вул. Чередницька, 30-79
вул. Щаслива, 2-40
проїзд Дружби, 23
пров. Лейтенанта Дніпрова, 30-42
пров. Транспортний, 1-28
пров. Шкільний, 18/5.
пров. Бакинський
пров. Бар’єрний
пров. Віталія Дончика
пров. Гетьмана Сомка
пров. Градизький
пров. Данила Нечая
пров. Дачний
пров. Західний
пров. Зв’язковий
пров. Зелений
пров. Липневий
пров. Луговий
пров. Олексія Бутовського
пров. Проєктний
пров. Резервний
пров. Центральний
пров. Фізкультурний, 1А-22
проїзд Григоровича-Барського
проїзд Громадянський
проїзд Дачний
проїзд Зв’язковий
проїзд Луговий
проїзд Миколи Руденка
проїзд Тараса Трясила
туп. Зв’язковий
туп. Марка Жмайла
туп. Резервний
вул. Архітектора Сергєєва
вул. Богдана Хмельницького
вул. Братів Тютюнників
вул. Володимира Короленка
вул. Гійома Боплана
вул. Громадянська
вул. Затонна
вул. Каховська
вул. Кільцева
вул. Кооперативна
вул. Лугова
вул. Миколи Пирогова
вул. Нескорених
вул. Проєктна
вул. Раїси Кириченко
вул. Юрія Кондратюка
вул. Юрія Липи
пров. Олександра Герцена, 3-9Б
пров. Прорізний, 28/30-30
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Дмитра Демидюка, 7-28
вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
вул. Київська, 64-121
вул. Махоркова, 9/1-24А
вул. Ярова, 1-7.
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Володимира Сосюри, 5
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60-64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Садова, 5-16.
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