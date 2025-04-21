У Полтаві горів приватний будинок: загинув 50-річний власник

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Причини та обставини виникнення пожежі та загибелі чоловіка встановлюють слідчі

Сьогодні, 21 квітня, близько 02.00 у Полтаві сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинула людина. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, після ліквідації загоряння рятувальники знайшли у приміщенні тіло 50-річного власника будинку.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Полтавщині наприкінці березня внаслідок пожежі загинув чоловік: підозрюють, що він міг отруїтися чадним газом.