На Полтавщині чоловік спалив авто своїй знайомій: поліція встановлює обставини

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 231

Винному у скоєному може загрожувати від 3 до 10 років за ґратами

Сьогодні, 21 квітня, близько 07.40 на Полтавщині згорів автомобіль місцевої мешканки: поліція підозрює підпал. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася в одному з сіл Машівської громади. Про пожежу до поліції повідомили місцеві громадяни. Поліціянтам вдалося встановити, що причетним до підпалу автомобіля ВАЗ 2101, який належить 37-річній жінці, може бути її 36-річний знайомий.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі визнання винним йому може загрожувати від 3 до 10 років за ґратами.

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, минулого місяця у Лубнах п’яний чоловік намагався спалити свою машину.



