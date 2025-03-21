У Лубнах п’яний чоловік намагався спалити свою машину — поліція

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Нетверезий водій відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння, а потім облив авто легкозаймистою сумішшю і спробував підпалити

Учора, 20 березня, близько 20.00 у Лубнах п’яний водій намагався підпалити свою машину. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, патрульні зупинили 20-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки патрульні встановили, що чоловік перебуває за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився, а коли патрульні повідомили йому, що далі на машині він не поїде, чоловік облив машину легкозаймистою рідиною та підпалив її.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, рятувальників та експертів-криміналістів. Полум’я надзвичайники загасили, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

На водія патрульні склали два адмінпротоколи:

за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, вчинене повторно протягом року) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали на водія правоохоронці скерували до суду.

Нагадаємо, днями на Полтавщині чоловік вкрав автомобіль, а потім залишив його на околицях села і підпалив.