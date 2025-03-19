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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік викрав автомобіль, а потім підпалив його

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 117

 

Підозрюваного у скоєному затримали, йому загрожує від п'яти до восьми років за ґратами з конфіскацією майна

На Полтавщині чоловік спочатку викрав автомобіль, а потім підпалив його. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, у неділю, 16 березня, власник автівки повідомив до поліції про зникнення транспортного засобу. Під час оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили, що причетним до скоєного є 24-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Відомо, що 16 березня підозрюваний викрав автівку. За кілька днів правоохоронці знайшли її спаленою неподалік села.

Причетного до злочину чоловіка уже затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. У разі визнання винним чоловіку загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Лубнах чоловік викрав автомобіль та потрапив на ньому в аварію.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: викрадення авто підпал поліція
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