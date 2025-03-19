Військовозобов’язані за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно без проходження ВЛК

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 108

Міноборони готує проєкт постанови, який дозволить чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном ставати на військовий облік без відвідування ТЦК та без проходження ВЛК. Міністерство оборони протягом тижня внесе проєкт відповідної постанови на розгляд уряду.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

— Сьогодні провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном. Домовились, що Міноборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років, — написала Ірина Верещук.

Штраф від ТЦК із 17 000 може зрости до 37 500 грн — у виконавчій службі пояснили чому

Нагадаємо, Верховна Рада України 13 березня прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов’язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 7 жовтня 2024 року. Автори законопроєкту обґрунтували необхідність його прийняття тим, що надто багато військовозобов’язаних цього року так і не уточнили свої персональні дані, як того вимагало законодавство. А суми штрафу завеликі. Упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян так і не уточнили в ТЦК свої військово-облікові дані, як того вимагав закон про вдосконалення мобілізації. А за неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин передбачений штраф розміром від 17 000 грн до 25 500 грн.

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

Ми також писали, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову під час проведення мобілізації.