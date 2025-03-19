Один із найбільших обмінів: із російського полону до України повернулися майже 200 українських захисників

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 365

Сьогодні, 19 березня, із російського полону до України повернули ще майже 200 захисників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

175 оборонців вдалося звільнити за результатами обміну, ще 22 захисників — поза обмінними домовленостями. Є серед них і важкопоранені військовослужбовці та ті, кого Росія засудила за вигадані злочини.

Нині відбувся один із найбільших обмінів полоненими, додає президент. Серед звільнених — солдати, сержанти та офіцери, військовослужбовці Збройних сил України, Військово-морських сил, нацгвардійці, службовці Сил територіальної оборони та прикордонники. Вони захищали Україну на різних напрямках — у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

Нині усі звільнені з полону пройдуть медичну та психологічну допомогу, реабілітацію.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся на початку лютого. Тоді із російського полону звільнили 150 українських оборонців, серед яких і шестеро — із Полтавської області.