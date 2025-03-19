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Надзвичайні новини, Полтавщина

Суд залишив без змін вирок ексдепутату Полтавської облради за розкрадання матеріальної допомоги

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 224

 

Обвинувачений проведе за ґратами 5 років

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому депутату Полтавської облради Олександру Смірнову, якого визнали винним у привласненні коштів, призначених на лікування. Про це інформують у пресслужбі ВАКС.

Учора, 18 березня, апеляційна палата розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення за попередньо винесеним вироком. Вирок щодо обвинуваченого суд залишив без змін, проте виправдав родичку обвинуваченого у зв’язку із недоведеністю вчинення кримінального правопорушення.

Що передувало

У вересні 2023 року спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру депутату Полтавської облради у заволодінні 100 тис. грн, що виділялись на матеріальну допомогу та лікування малозахищеним верствам населення. До схеми долучилися родичка підозрюваного та чиновниця облради, зазначили у прокуратурі. 

Сам ексдепутат заявив, що його родичка цілком законно може отримувати допомогу, бо вона «має складне матеріальне становище, двох неповнолітніх дітей, а її чоловік боронить нашу країну. Тобто право на цю допомогу вона має, але не від мене, бо я її родич, хоч і непрямий». Він додав, що «можливо, це — моя процедурна помилка».


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Автор: Яна Гудзь
Теги: ВАКС суд вирок суду депутат Полтавська облрада
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