ВАКС виніс вирок ексдепутату Полтавської облради за розкрадання матеріальної допомоги

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Вищий антикорупційний суд засудив колишнього депутата Полтавської обласної ради, якого викрили на заволодінні грошей для виплат грошової допомоги на лікування. Водночас його родичку, яку підозрювали у пособництві, виправдали. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС 5 червня.

Відомо, що мова йде про колишнього депутата Олександра Смірнова. Суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади чи місцевого самоврядування, а також з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Що передувало

У вересні 2023 року спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру депутату Полтавської облради у заволодінні 100 тис. грн, що виділялись на матеріальну допомогу та лікування малозахищеним верствам населення. До схеми долучилися родичка підозрюваного та чиновниця облради, зазначили у прокуратурі.

Сам ексдепутат заявив, що його родичка цілком законно може отримувати допомогу, бо вона «має складне матеріальне становище, двох неповнолітніх дітей, а її чоловік боронить нашу країну. Тобто право на цю допомогу вона має, але не від мене, бо я її родич, хоч і непрямий». Він додав, що «можливо, це — моя процедурна помилка».