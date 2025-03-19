Серед звільнених із полону військовослужбовців троє з Полтавшини: один — із Кременчуцького району

Вчора, 17:26 Переглядів: 640

Серед звільнених із полону військовослужбовців троє — мешканці Полтавської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Один зі звільнених захисників — Максим Ляпін, житель Кременчуцького району. Ще двоє — Аркадій Барладян та Ігор Шарлай — родом із Полтавського району.

Нагадаємо, сьогодні із російського полону до України повернулися 197 звільнених військовополонених — 175 у рамках запланованого обміну та ще 22 поза обмінними домовленостями.