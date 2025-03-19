У Полтаві судили чоловіка, який забрав у жінки 3 тисячі доларів та передав шахраям

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

У Полтаві судили чоловіка, який забрав у жінки 3 тисячі доларів та передав їх шахраям, які раніше телефоном видурили у неї цю суму. Про це стало відомо із вироку Октябрського районного суду від 17 березня.

У матеріалах справи зазначено, що у листопаді минулого року потерпілій зателефонували невідомі, зокрема жінка, яка представилася її донькою і повідомила, що потрапила в аварію та потребує грошей на лікування. Далі трубку взяла інша людина, яка назвалась лікарем і заявила, що жінці потрібна термінова операція у Дніпрі, яка обійдеться у 3 тисячі доларів. До потерпілої у визначені дату та час прийде людина, яка гроші й забере.

Цією людиною виявився обвинувачений. Він того ж дня прийшов до потерпілої додому та забрав у неї 3 тисячі доларів, що по курсу на той час було еквівалентно 124 тисячі 800 гривень.

На суді обвинувачений свою вину визнав повністю і розповів, що на нього шахраї вийшли через телеграм-канал. Вони дали йому усі необхідні інструкції — розповіли, де й коли забрати гроші — та пообіцяли за це 10% від суми. У вказані дату та час чоловік прийшов до потерпілої, забрав у неї гроші та відвіз їх у Черкаси, віддав невідомій особі, а натомість отримав 10% винагороди, які згодом витратив на власні потреби.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб). Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині телефонні аферисти видурили у місцевих мешканців понад 60 тисяч гривень.



