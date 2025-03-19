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Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 261

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 20 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

Розчищення трас


  • вул. Ботанічна
  • вул. Весняна
  • вул. Вітчизняна, 5-20
  • вул. Гійома Боплана, 77-92
  • вул. Громадянська
  • вул. Кільцева
  • вул. Кооперативна, 1-28/75, 112А-127Б
  • вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
  • вул. Нескорених
  • вул. Проліскова
  • вул. Юрія Кондратюка, 7-82
  • вул. Юрія Липи
  • вул. Бетонна, 126-128А
  • вул. Вадима Пугачова, 36
  • проїзд Весняний
  • проїзд Володимира Константиновича
  • проїзд Івана Калиновича
  • проїзд Луговий
  • пров. 1-й Весняний
  • пров. 2-й Весняний
  • пров. Августина Волошина
  • пров. Бакинський
  • пров. Бар’єрний
  • пров. Гетьмана Сомка
  • пров. Князя Олега
  • пров. Кооперативний
  • пров. Миколи Пирогова
  • пров. Олексія Бутовського
  • пров. Західний
  • пров. Квітневий
  • пров. Луговий
  • туп. Пугачова
  • туп. Спокійний.

З 8.00 до 17.00

Розчищення трас

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46, 23/2, 29/16
  • вул. Ботанічна, 1-20
  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А, 38-75А/18
  • вул. Військова, 18/56
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70
  • вул. Івана Мазепи, 44
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Кільцева, 12-34
  • вул. Кооперативна, 112А-127Б
  • вул. Майора Борищака, 19А
  • вул. Миколи Кучми, 62
  • вул. Олеся Гончара, 32-63
  • вул. Перемоги, 4-20
  • вул. Прорізний, 17-37
  • вул. Редутна, 41-92
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
  • вул. Університетська, 16Б-21, 45
  • просп. Свободи, 78-88
  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
  • пров. Дніпровський, 1-6, 7-18
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
  • пров. Сергія Онопченка, 21-49
  • пров. Спаський, 1-9А
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5
  • туп. Максима Рильського, 1-10

Технічне обслуговування електромереж

  • вул. Господарська, 1-38
  • вул. Івана Багряного, 3-21
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
  • вул. Дружинницька, 1-33
  • вул. Нижня, 1-28
  • вул. Капітана Трусова, 39-46
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11
  • просп. Свободи, 62-100
  • пров. Господарський, 5-10А
  • пров. Композитора Вербицького, 3А-5
  • пров. Шосейний, 8, 10
  • вул. Щаслива, 33

Виконання договорів про приєднання

  • вул. Барвінкова, 60-68
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34
  • вул. Бузкова, 1-56
  • вул. Данила Галицького, 46-60
  • вул. Михайла Грушевського, 3-7
  • вул. Якова Петруся, 52
  • вул. Підводника Коваленка, 4
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38
  • пров. Якова Петруся, 3-80/2
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63, 48-68
  • вул. Василя Симоненка, 67-88
  • вул. Ігоря Сікорського, 36-57
  • вул. Кобзарська, 22А-27/74
  • вул. Ракетна, 27
  • туп. Бажана, 18-22
  • туп. Кармелюка, 2-4
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1-5, 7/71
  • вул. Національної Гвардії, 16-20
  • пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
  • вул. Капітана Трусова, 50/18-81
  • вул. Квітки Цісик, 18/50
  • вул. Майора Пугача, 21-78
  • просп. Лесі Українки, 18
  • Новомиргородська, 34-52

Роботи за заявою користувача

  • вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8
  • вул. Новокагамлицька, 3-26
  • туп. Новокагамлицький, 2-4
  • пров. Уласа Самчука, 2-6.

З 8.00 до 20.00

Капітальний ремонт електромереж

  • вул. Київська, 64-80, 121
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • просп. Полтавський, 277-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське

Технічне обслуговування електромереж

  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29, 33
  • вул. Перекопська, 40
  • туп. Урожайний, 2.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: планові відключення Полтаваобленерго графік відключень
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