Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 20 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
Розчищення трас
- вул. Ботанічна
- вул. Весняна
- вул. Вітчизняна, 5-20
- вул. Гійома Боплана, 77-92
- вул. Громадянська
- вул. Кільцева
- вул. Кооперативна, 1-28/75, 112А-127Б
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Нескорених
- вул. Проліскова
- вул. Юрія Кондратюка, 7-82
- вул. Юрія Липи
- вул. Бетонна, 126-128А
- вул. Вадима Пугачова, 36
- проїзд Весняний
- проїзд Володимира Константиновича
- проїзд Івана Калиновича
- проїзд Луговий
- пров. 1-й Весняний
- пров. 2-й Весняний
- пров. Августина Волошина
- пров. Бакинський
- пров. Бар’єрний
- пров. Гетьмана Сомка
- пров. Князя Олега
- пров. Кооперативний
- пров. Миколи Пирогова
- пров. Олексія Бутовського
- пров. Західний
- пров. Квітневий
- пров. Луговий
- туп. Пугачова
- туп. Спокійний.
З 8.00 до 17.00
Розчищення трас
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46, 23/2, 29/16
- вул. Ботанічна, 1-20
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
- вул. Василя Сліпака, 8-45А, 38-75А/18
- вул. Військова, 18/56
- вул. Віталія Базилевського, 2-18
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Івана Мазепи, 44
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Кільцева, 12-34
- вул. Кооперативна, 112А-127Б
- вул. Майора Борищака, 19А
- вул. Миколи Кучми, 62
- вул. Олеся Гончара, 32-63
- вул. Перемоги, 4-20
- вул. Прорізний, 17-37
- вул. Редутна, 41-92
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Університетська, 16Б-21, 45
- просп. Свободи, 78-88
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- пров. Дніпровський, 1-6, 7-18
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
- пров. Сергія Онопченка, 21-49
- пров. Спаський, 1-9А
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- туп. Максима Рильського, 1-10
Технічне обслуговування електромереж
- вул. Господарська, 1-38
- вул. Івана Багряного, 3-21
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. Нижня, 1-28
- вул. Капітана Трусова, 39-46
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15
- вул. Майора Пугача, 13-50/11
- просп. Свободи, 62-100
- пров. Господарський, 5-10А
- пров. Композитора Вербицького, 3А-5
- пров. Шосейний, 8, 10
- вул. Щаслива, 33
Виконання договорів про приєднання
- вул. Барвінкова, 60-68
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34
- вул. Бузкова, 1-56
- вул. Данила Галицького, 46-60
- вул. Михайла Грушевського, 3-7
- вул. Якова Петруся, 52
- вул. Підводника Коваленка, 4
- вул. Рокитнянська, 2Е-38
- пров. Якова Петруся, 3-80/2
- вул. Вадима Кришталя, 32-63, 48-68
- вул. Василя Симоненка, 67-88
- вул. Ігоря Сікорського, 36-57
- вул. Кобзарська, 22А-27/74
- вул. Ракетна, 27
- туп. Бажана, 18-22
- туп. Кармелюка, 2-4
- пров. Григорія Ашкаренка, 1-5, 7/71
- вул. Національної Гвардії, 16-20
- пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
- вул. Капітана Трусова, 50/18-81
- вул. Квітки Цісик, 18/50
- вул. Майора Пугача, 21-78
- просп. Лесі Українки, 18
- Новомиргородська, 34-52
Роботи за заявою користувача
- вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8
- вул. Новокагамлицька, 3-26
- туп. Новокагамлицький, 2-4
- пров. Уласа Самчука, 2-6.
З 8.00 до 20.00
Капітальний ремонт електромереж
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- просп. Полтавський, 277-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
Технічне обслуговування електромереж
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
- туп. Урожайний, 2.
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