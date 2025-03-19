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Підписано Меморандум про співпрацю між Горішньоплавнівською міською радою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 72

 Ініціатива реалізується GIZ у співпраці з Європейським інвестиційним банком та фінансується урядом Німеччини

Цього тижня відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Горішньоплавнівською міською радою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Партнерство передбачає фінансування від Європейського інвестиційного банку для оновлення інфраструктури КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «ВУВКГ»). У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги FELICITY II планується будівництво нової системи каналізаційних очисних споруд, що відповідатиме екологічним стандартам країн ЄС.

Меморандум про співпрацю між Горішньоплавнівською міською радою та GIZ було підписано 24 лютого в Києві. Проєкт міжнародної технічної допомоги FELICITY II спрямований на надання технічної та фінансової підтримки у сферах відновлюваної енергії, поводження із твердими побутовими відходами, водопостачання й водоочищення. Ініціатива реалізується GIZ у співпраці з Європейським інвестиційним банком та фінансується урядом Німеччини в рамках міжнародних зобов’язань цієї провідної європейської країни щодо кліматичного фінансування.

Інвестиції в оновлення застарілої комунальної інфраструктури українських міст є складовою зусиль щодо досягнення Цілей сталого розвитку ООН, а також втілення екологічних стандартів країн ЄС. Міський голова Дмитро Биков зауважив, що модернізація інфраструктури та впровадження енергоефективних рішень є постійним пріоритетом у роботі органів місцевого самоврядування. В умовах війни зусилля щодо пошуку зовнішніх джерел фінансування інфраструктурних проєктів було значно збільшено, адже бюджет громади обтяжений соціальними видатками.

За словами Дмитра Бикова, потенційними претендентами на участь у проєкті FELICITY II були більше сотні комунальних підприємств з усіх регіонів України. Проте німецькі експерти відібрали лише п’ять учасників пілотної програми. Крім КП «ВУВКГ» Горішніх Плавнів до неї включено водоканали Сум, Хмельницького, Тального, Первомайська.

Таким чином, у разі успішної реалізації проєкту Горішні Плавні стануть одним із перших українських міст, які отримають сучасну систему очищення каналізаційних стоків, що відповідатиме екологічним стандартам ЄС. Як повідомив директор КП «ВУВКГ» Сергій Ярош, підписаний меморандум передбачає технічну допомогу GIZ на загальну суму близько 350 тис. євро. Ці кошти спрямують на підготовку повного пакета документації на отримання фінансування від Європейського інвестиційного банку.

Сам проєкт передбачає будівництво на території міста нової системи каналізаційних очисних споруд, що відповідатиме сучасним екологічним стандартам Євросоюзу. За попередніми розрахунками, підготовка для банку всього пакету необхідної технічної документації триватиме близько року.

Якщо на цьому етапі не виникне якихось ускладнень, то наступного року можна буде розраховувати на схвалення проєкту Європейським інвестиційним банком. За словами Сергія Яроша, українські комерційні банки не мають змоги фінансувати інфраструктурні проєкти на прийнятних умовах, у той час, як Європейський інвестиційний банк, акціонерами якого є 27 країн Євросоюзу, виділяє фінансування на пільгових умовах у формі довготермінових кредитів. На початок 2025 року портфель банку в Україні складав 29 проєктів загальним обсягом 5,75 млрд євро.

Слід зазначити, що основними складнощами в діяльності КП «ВУВКГ» є знос каналізаційних мереж, а також головної каналізаційної насосної станції КНС-1Б. Значна частина насосного та енергетичного обладнання відпрацювала амортизаційний термін і
потребує заміни на сучасні енергоефективні аналоги. Інвестиційна програма КП, що в першу чергу передбачає відновлення основних фондів, за три квартали минулого року була виконана на 23,3 млн грн (213% від планових обсягів робіт).

Серед найбільш затратних робіт — відновлення функціонування самопливного каналізаційного колектору, ремонт аероакселатора № 3 (обладнання для очищення води за допомогою насичення повітрям) каналізаційних очисних споруд, а також монтаж автономної системи електроживлення для забезпечення роботи підвищувальних насосних станцій.

У 2025 році на інвестиційну програму щодо модернізації та оновлення основних фондів у «ВУВКГ» заплановано спрямувати 10,9 млн грн власних коштів. Для виконання масштабних проєктів реконструкції та оновлення інфраструктури такої суми недостатньо, тому КП намагається залучити кошти через міжнародні програми фінансування та технічної допомоги.

Зокрема, коштом гранту від NEFCO нещодавно завершено реконструкцію підстанції РП-20, що живить обладнання на насосній станції водопідйому № 3.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні меморандум
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