Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів III (+) групи крові

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 0

Наголошують, що з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код

На сьогодні станція переливання крові у Кременчуці потребує донорів III (+) групи крові. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний» 19 березня.

Вказано, що здати кров можна з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Які є правила для донорів:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

Фахівці медзакладу просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано.

— Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступницею керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.