Малецький нині перебуває у Берліні: що відомо про його поїздку за кордон

Вчора, 22:00 Переглядів: 179

Незабаром Кременчук отримає від Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH дві когенераційні установки, йдеться у повідомленні

Наразі міський голова Кременчука Віталій Малецький перебуває у Берліні, столиці Німеччини, і бере участь у міжнародній конференції Berlin Energy Transition Dialogue (#BETD). Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 19 березня.

Вказано, що учасники із 40 країн обговорюють розвиток відновних джерел енергетики, зокрема сонячної. Під час конференції також започатковують проєкти енергетичної допомоги містам України. Завдяки проєкту «Відновлювані джерела енергії для стійкої України — R2U» Кременчук отримав сонячну електростанцію потужністю 60 кВт, яку встановили в лікарні інтенсивної терапії. Завдяки її роботі місто щороку зможе економити понад 16 тисяч євро, зазначається у публікації.

Незабаром Кременчук отримає від Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH дві когенераційні установки.

Нагадаємо, цьогоріч у січні у Кременчуці запустили когенераційні установки, які виробляють тепло й електрику.

Додамо, що торік у червні керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита та заступник міського голови Руслан Проценко перебували за кордоном.