На Полтавщині шахраї видурили у двох місцевих жителів понад 60 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

Поліція Полтавщини розслідує два випадки шахрайства: один потерпілий втратив гроші через купівлю криптовалюти, інший — через телефонних аферистів

Поліція Полтавщини розпочала розслідування двох випадків шахрайства, внаслідок яких місцеві жителі втратили понад 60 тисяч гривень.

Як діяли шахраї

Шахрайство з криптовалютою

52-річний житель Миргорода намагався придбати криптовалюту через інтернет-платформу. Виконавши всі обумовлені операції, він перерахував 50 тисяч гривень на невідомий рахунок. Після цього «продавець» зник, а покупець зрозумів, що його ошукали, і звернувся до поліції.

Телефонне шахрайство

43-річну жительку Гоголівської громади шахраї переконали, що її братові, який перебуває в зоні бойових дій, терміново потрібні гроші на операцію. Жінка перерахувала понад 15 тисяч гривень, а пізніше з’ясувала, що стала жертвою обману.

Що загрожує шахраям

За цими фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ч.1 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Санкція статті передбачає від штрафу до восьми років позбавлення волі (залежно від тяжкості злочину).

Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

Нагадаємо, у Лубнах шахраї виманили у бабусі 22 тисячі гривень за схемою «ваш родич у біді».