Полтавщина під атакою російських дронів: уламки збитого безпілотника пошкодили приватні будинки

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 175

Цієї ночі Полтавщина вкотре потрапила під атаку російських дронів: шість приватних будинків у Лубенському районі зазнали пошкоджень внаслідок падінь уламків збитого шахеда. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що цього разу обійшлося без постраждалих. Також не зафіксовано влучань по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, загалом цієї ночі українським оборонцям вдалося збити 107 російських дронів, у тому числі й у небі над Полтавщиною.

Також вночі у Кременчуцькому районі чули вибухи, а зранку в області застосували аварійні знеструмлення.