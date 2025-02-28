Полтавщина під атакою російських дронів: уламки збитого безпілотника пошкодили приватні будинки

Цієї ночі Полтавщина вкотре потрапила під атаку російських дронів: шість приватних будинків у Лубенському районі зазнали пошкоджень внаслідок падінь уламків збитого шахеда. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Відомо, що цього разу обійшлося без постраждалих. Також не зафіксовано влучань по критичній інфраструктурі.
Нагадаємо, загалом цієї ночі українським оборонцям вдалося збити 107 російських дронів, у тому числі й у небі над Полтавщиною.
Також вночі у Кременчуцькому районі чули вибухи, а зранку в області застосували аварійні знеструмлення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.