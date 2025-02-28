«Укренерго» запустило мобільний застосунок для моніторингу електропостачання в реальному часі

«Укренерго» представило новий мобільний застосунок, який дозволяє відстежувати ситуацію з електропостачанням у будь-якій області України. Сервіс працює в режимі реального часу та був розроблений за фінансової підтримки уряду Данії.
Як зазначив член правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, застосунок стане найшвидшим способом комунікації з громадянами та дозволить ефективно координувати енергоспоживання під час критичних навантажень.
За словами міністра клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларса Огора, застосунок допоможе українцям зменшити споживання електроенергії, що може скоротити тривалість відключень.
У майбутньому функціонал застосунку буде розширений, що дозволить ще точніше контролювати енергоспоживання та планувати роботу мережі.
Нагадаємо, що зранку в області застосували аварійні знеструмлення.
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