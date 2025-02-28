«Укренерго» запустило мобільний застосунок для моніторингу електропостачання в реальному часі

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 128

Користувачі можуть отримувати інформацію про відключення та навантаження на енергосистему

«Укренерго» представило новий мобільний застосунок, який дозволяє відстежувати ситуацію з електропостачанням у будь-якій області України. Сервіс працює в режимі реального часу та був розроблений за фінансової підтримки уряду Данії.

Що дає новий застосунок

Оперативну інформацію про стан енергосистеми.

Дані про погодинні та аварійні відключення.

Сповіщення про необхідність економного споживання.

Як зазначив член правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, застосунок стане найшвидшим способом комунікації з громадянами та дозволить ефективно координувати енергоспоживання під час критичних навантажень.

Чому це важливо

За словами міністра клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларса Огора, застосунок допоможе українцям зменшити споживання електроенергії, що може скоротити тривалість відключень.

Як завантажити застосунок

Що далі

У майбутньому функціонал застосунку буде розширений, що дозволить ще точніше контролювати енергоспоживання та планувати роботу мережі.

Нагадаємо, що зранку в області застосували аварійні знеструмлення.