Сьогодні, 28 лютого, на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надійшло від Національної енергетичної компанії «Укренерго» о 6.42.
Наразі знеструмлюють три черги споживачів.
Як повідомили в Укренерго, Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Першочергово — відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.
З 10.50 аварійні відключення світла скасували у всіх регіонах України.
Нагадаємо, вночі у Кременчуцькому районі чули вибухи.
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