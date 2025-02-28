На Полтавщині діяв графік аварійних знеструмлень (доповнено)

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Сьогодні, 28 лютого, на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надійшло від Національної енергетичної компанії «Укренерго» о 6.42.

Наразі знеструмлюють три черги споживачів.

Як повідомили в Укренерго, Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Першочергово — відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

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З 10.50 аварійні відключення світла скасували у всіх регіонах України.

Нагадаємо, вночі у Кременчуцькому районі чули вибухи.