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В Україні змінили підходи до працевлаштування людей з інвалідністю

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 207

 Закон №4219-IX забезпечує рівні можливості на ринку праці

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4219-IX, який впроваджує нові підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики. Документ імплементує норми Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та спрямований на створення рівних умов для цієї категорії громадян.

Що змінює закон

  • Розширення можливостей працевлаштування — люди з інвалідністю зможуть працювати не лише у приватному секторі, а й в органах державної влади та місцевого самоврядування.
  • Система підтримки на робочому місці — передбачено послуги супроводу під час працевлаштування та адаптації, а також можливість залучення персонального асистента або перекладача жестової мови.
  • Альтернативний механізм підтримки — запроваджено цільовий внесок до фонду підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю, який може стати альтернативою штрафам за невиконання квоти.

Європейські стандарти та нові можливості

Як зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, цей закон сприятиме інтеграції людей з інвалідністю у відкритий ринок праці, створюючи сприятливі умови для роботодавців та працівників.

Докладніше про зміни — за посиланням.

Нагадаємо, що на Полтавщині проживає понад 73 тисячі осіб з інвалідністю.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: люди з інвалідністю інклюзивність робота
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