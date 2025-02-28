В Україні змінили підходи до працевлаштування людей з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4219-IX, який впроваджує нові підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики. Документ імплементує норми Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та спрямований на створення рівних умов для цієї категорії громадян.
Як зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, цей закон сприятиме інтеграції людей з інвалідністю у відкритий ринок праці, створюючи сприятливі умови для роботодавців та працівників.
Докладніше про зміни — за посиланням.
Нагадаємо, що на Полтавщині проживає понад 73 тисячі осіб з інвалідністю.
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