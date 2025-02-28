На Полтавщині фермерське господарство зобов’язали повернути школі понад 50 га землі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 269

За позовом Лубенської окружної прокуратури суд зобов’язав місцеве фермерське господарство повернути Рудківській гімназії Гребінківської міської ради земельну ділянку площею понад 50 га, вартістю понад 1,6 млн гривень. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Що сталося

У 2021 році навчальний заклад уклав із фермерським господарством договір про спільну діяльність, який фактично передбачав оренду землі.

Однак прокуратура встановила, що такий правочин суперечить земельному та освітньому законодавству. У зв’язку з цим в інтересах держави подано позов до суду.

Судове рішення

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури.

Після набрання рішенням законної сили будуть вжиті заходи для реального повернення землі у власність школи.

Нагадаємо, що підприємство з Кременчуцького району поверне до бюджету Козельщинської сільради майже 700 тис. грн несплаченої оренди за землю.