Повітряні сили України збили 107 російських дронів під час нічної атаки: на Полтавщині збивали також

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 134

У ніч з 27 на 28 лютого російські війська здійснили масовану повітряну атаку по території України. Росіяни запустили 208 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітаторів з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

107 ударних дронів Shahed та інших типів БпЛА знищили у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що вночі у Кременчуцькому районі чули вибухи, а зранку в області застосували аварійні знеструмлення.