Чоловіки, які перевозять гуманітарку, тепер перетинають кордон на загальних підставах

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах, повідомила 27 лютого Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
У відомстві зазначили, що уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону.
Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.
Нагадаємо, що в Україні пропонують зробити вільним перетин кордону для студентів віком до 24 років.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.