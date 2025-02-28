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Чоловіки, які перевозять гуманітарку, тепер перетинають кордон на загальних підставах

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 134

 Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах, повідомила 27 лютого Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

У відомстві зазначили, що уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону.

«Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах», — йдеться у дописі.

Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.

Нагадаємо, що в Україні пропонують зробити вільним перетин кордону для студентів віком до 24 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: перетин кордону виїзд за кордон гуманітарна допомога
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