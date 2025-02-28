У Кременчуці з п'ятиповерхівки посипались цеглини

На даху будинку за адресою Лікаря Богаєвського 6/99 порушилась цегляна огорожа. Деякі цеглини впали на тротуар біля будинку.

«Телеграф» повідомив Службу допомоги мера кременчужанам про аварійну ситуацію.

Після звернення, двірник прибрала цеглу з тротуару. Потім приїхали комунальники та причепили огороджувальну стрічку біля аварійної ділянки, сфотографували її та поїхали.

Після цього нам перетелефонували зі Служби допомоги мера та відзвітувались про виконану роботу, повідомивши, що далі справою мають займатися спеціалісти керуючої компанії, що обслуговує будинок.

Нагадаємо, що торік у центрі Кременчука небезпеку становив фасад автошколи, що руйнується.