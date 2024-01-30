Фотофакт: у центрі Кременчука руйнується приміщення колишньої автошколи

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 221 Коментарів: 1

На тротуар по вулиці Небесної Сотні падає цегла

30 січня читачі «Кременчуцького Телеграфа» повідомили редакцію про те, що від фасаду колишньої автошколи на розі вул. Троїцької та Небесної Сотні у Кременчуці прямо на тротуар обпадає цегла.

Наш фотокор Кирило Воронцов сфотографував, у якому стані зараз знаходиться приміщення.

Нагадаємо, що тут розташована «Кременчуцька курсова автошкола» філії «Полтавський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс».

У липні з будинку на вул. Соборна 32/29 (перехрестя Покровської та пров.Симона Петлюри) впав шматок фасаду, а у квітні — з багатоповерхівки на вул. Перемоги 32/3.