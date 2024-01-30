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Кременчук, Полтавщина

Рух суден по Дніпру тільки після дозволу та у світлий час доби — ПОВА

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 429

 

За 3,5 місяці було надано 26 заявок на рух 72 суден

Нині на Полтавщині введена заборона руху усім суднам на судноплавних ділянках річки Дніпро та її притоках. Рух можливий лише у світлий час доби та після отримання дозволу. Про це йдеться на сайті Полтавської облвійськадміністрації.

Механізм отримання дозволу був затверджений у жовтні минулого року спільним наказом Полтавської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичним угрупованням «Суми». У ньому йдеться, що для отримання дозволу судновласник має звернутися до Полтавської ОВА з відповідною заявою.
З моменту підписання наказу до облвійськадміністрації надійшло 26 заявок від судновласників щодо виходу 72 суден для проведення господарської діяльності на річці Дніпро.

Нагадаємо, на період воєнного стану по Дніпру також заборонена і навігація маломірних суден.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: річка Дніпро судно дозвіл
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