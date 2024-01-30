Рух суден по Дніпру тільки після дозволу та у світлий час доби — ПОВА

Нині на Полтавщині введена заборона руху усім суднам на судноплавних ділянках річки Дніпро та її притоках. Рух можливий лише у світлий час доби та після отримання дозволу. Про це йдеться на сайті Полтавської облвійськадміністрації.
Механізм отримання дозволу був затверджений у жовтні минулого року спільним наказом Полтавської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичним угрупованням «Суми». У ньому йдеться, що для отримання дозволу судновласник має звернутися до Полтавської ОВА з відповідною заявою.
З моменту підписання наказу до облвійськадміністрації надійшло 26 заявок від судновласників щодо виходу 72 суден для проведення господарської діяльності на річці Дніпро.
Нагадаємо, на період воєнного стану по Дніпру також заборонена і навігація маломірних суден.
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