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На Полтавщині було гучно, але влучань не зафіксовано — очільник ПОВА Пронін

Сьогодні, 20:43 Переглядів: 689

 

Влучань на території області не зафіксовано

*фото ілюстративне

30 січня близько 20.00 жителі Полтави чули звуки вибухів.

Повітряну тривогу в області оголосили о 19.58.

Як повідомляють полтавці, у місті пролунало 4 звуки вибухів.

За інформацією Повітряних сил, армія РФ знову застосувала балістичне озброєння з території Білгородської або Воронезької областей.

Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив, що в області було гучно, але влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, це вже втретє за останні чотири дні росіяни завдають ударів по території Полтавської області.

 

27 січня армія РФ завдала ракетного удару по промисловому підприємству у Кременчуцькому районі. Начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік розповів, що до ліквідації пожежі на промисловому обʼєкті у суботу залучалися понад півтори сотні рятувальників та 50 одиниць техніки. На допомогу кременчуцьким рятувальникам прибули вогнеборці з сусідніх областей та пожежний поїзд. Пожежу загасили ближче до 10.00 наступного дня.

28 січня росіяни знову випустили ракети на Полтавщину та вдарили у промисловий об'єкт на Кременчуччині. Після цього ракетного удару пожежі на місці влучання не було.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава вибухи війна
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