Де у Кременчуці 31 січня вимикатимуть світло
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 31 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- пр. Григорія-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проектна, 11/6-31;
- пров. Проектний, 3-7;
- вул. Космічна, 7А-20;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-54;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- с. Мала Кохнівка;
- вул. Героїв Крут, 1, 3, 3А;
- пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. А. Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Чередницька, 68-103;
- вул. Переяславська, 28/10;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30-30;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- вул. Льва Орнштейна;
- пр-д Польський, 5-14/1;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8А;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр-д Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9, 29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 4-8;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23.
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