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Кременчуцьких школярів запрошують взяти участь у литовському конкурсі малюнків

Вчора, 22:00 Переглядів: 122

 

Переможці конкурсу будуть нагороджені подарунками

Кременчуцьких дітей запрошують взяти участь у конкурсі малюнків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Проводить конкурс мерія литовського міста-побратима Алітуса за підтримки Інституту розвитку Кременчука.

Теми для малюнків:

  • «Україна-Литва: дружба і співпраця»
  • «Алітус і Кременчук - міста-побратими»
  • «Діти Кременчука і Алітуса бажають миру»

До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 6 до 17 років.

Малюнок має бути виконаний на папері формату А3 у будь-якому жанрі та техніці. 

Роботи приймаються до 3 лютого в Інституті розвитку Кременчука за адресою: пров. Дмитра Тьомкіна, 4.

Малюнки переможців будуть розміщені в арт-вікнах на зупинках міста-побратима Алітус та відмічені подарунками від мерії Алітуса та журі конкурсу.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: www.bsmu.edu.ua
Теги: Кременчук учні діти конкурс малюнки Литва Алітус
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