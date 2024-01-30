Кременчуцьких школярів запрошують взяти участь у литовському конкурсі малюнків

Кременчуцьких дітей запрошують взяти участь у конкурсі малюнків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Проводить конкурс мерія литовського міста-побратима Алітуса за підтримки Інституту розвитку Кременчука.
Теми для малюнків:
До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 6 до 17 років.
Малюнок має бути виконаний на папері формату А3 у будь-якому жанрі та техніці.
Роботи приймаються до 3 лютого в Інституті розвитку Кременчука за адресою: пров. Дмитра Тьомкіна, 4.
Малюнки переможців будуть розміщені в арт-вікнах на зупинках міста-побратима Алітус та відмічені подарунками від мерії Алітуса та журі конкурсу.
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