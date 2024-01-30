Кременчуцьких школярів запрошують взяти участь у литовському конкурсі малюнків

Вчора, 22:00 Переглядів: 122

Кременчуцьких дітей запрошують взяти участь у конкурсі малюнків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Проводить конкурс мерія литовського міста-побратима Алітуса за підтримки Інституту розвитку Кременчука.

Теми для малюнків:

«Україна-Литва: дружба і співпраця»

«Алітус і Кременчук - міста-побратими»

«Діти Кременчука і Алітуса бажають миру»

До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 6 до 17 років.

Малюнок має бути виконаний на папері формату А3 у будь-якому жанрі та техніці.

Роботи приймаються до 3 лютого в Інституті розвитку Кременчука за адресою: пров. Дмитра Тьомкіна, 4.

Малюнки переможців будуть розміщені в арт-вікнах на зупинках міста-побратима Алітус та відмічені подарунками від мерії Алітуса та журі конкурсу.