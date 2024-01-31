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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині зростає кількість хворих на скарлатину

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 396

 

Протягом тижня в області зафіксували 44 випадки хвороби

На Полтавщині зростає рівень захворювання на скарлатину. Про це йдеться у матеріалі Суспільного з посиланням на епідеміолога обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександра Перцевого.

За словами епідеміолога, за останній тиждень в області зафіксували 44 випадки хвороби. А це на 15 випадків більше, ніж було попереднього тижня. Серед цієї кількості хворих 34 — діти.

Більшість захворювань припадає на територію Полтавської громади.

Лікар додає, що така кількість хворих майже досягла рівня захворюваності 2022 року — тоді за рік було зафіксовано 57 випадків захворювання.

Які симптоми скарлатини?

Скарлатина відноситься до гострих інфекційних захворювань. Головним симптомом хвороби є висипання. Воно з’являється через кілька днів з початку захворювання та найбільше проявляється на кінцівках, складках, шиї, боковій поверхні тулуба та животі.

Також до симптомів хвороби можна віднести підвищення температури тіла, головний біль, загальну слабкість, блювання, біль у горлі, сухість шкіри.

Найчастіше скарлатиною хворіють діти. Для неї характерні симптоми інтоксикації, ангіна та висип на шкірі.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із завідувачкою амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 ЦПМСД № 1 Тетяною Пасічник. Лікарка розповіла, коли треба приймати антибіотики, противірусні та вітаміни під час лікування грипу, ковіду та ГРВІ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Pexels
Теги: захворюваність скарлатина симптоми Полтавщина
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