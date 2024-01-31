Календар рибалки — коли рибалити у лютому, щоб багато наловити

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 170

У лютому риба починає активізуватися і шукати, чим поласувати після двох місяців зими

Велика риба гарно реагує на штучні приманки. Рибалки використовують для лову риби поплавкову вудку. Варто пам’ятати, що в лютому кльов риби такий же непостійний, як і в січні. Можна ловити рибу на живця, особливо в другій половині лютого: риба стає більш активною і голодною після довгих зимових днів.

Під кінець лютого активна вже майже вся риба. Але найчастіше на гачок буде потрапляти плотва, густера, окунь, щука і судак.

У лютому легко зловити трофейну щуку на живця. У місцях, де багато корчів і заростей, активно клюватиме окунь. Добре ловити рибу там, де немає льоду або річка не замерзала на зиму.

Гідного улову варто чекати з 7 по 13 число, а також 22, 23, 24, 25, 26 лютого.

14, 15, 16 можна вирушати за рибою, оскільки календар обіцяє помірне клювання.







