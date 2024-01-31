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Кременчук, Гроші

На ремонт в укритті виконкому Кременчука планують витратити понад 60 тисяч гривень

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 163

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду

На ремонт підлоги в укритті адмінбудівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради витратять 67 тисяч 840 гривень. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради 29 січня.

Відомо, що гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, у липні на сесії міськради депутати погодили фінансування мультимедійного проєктора в укриття виконкому за майже 30 тисяч гривень. Понад 180 тисяч гривень зі Стабфонду виділили на меблі в сховищі та пилососи для службових автівок мерії.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: укриття виконком
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