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Кременчук, Надзвичайні новини

Не йти на тонкий лід закликають кременчуцькі рятувальники

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 129

 

При перепадах температури, коли на водоймах утворюється нестійка крига, ризики піти під воду найвищі, констатують у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області

Попри постійні застереження рятувальників, кременчужани нехтують правилами безпеки, та вирушать на риболовлю чи для забави на тонкий лід місцевих водойм, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцер Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Владислав Дяченко.

«Під час зимового періоду 2024 року на відкритих водоймах Кременчуцького району трагічних випадків не зафіксовано. Якщо говорити про зимовий період з грудня по березень минулого року, то маємо невтішні цифри — 4 загиблих», — констатує пресофіцер.

Правилами нехтую як дорослі, так і малі, говорить Владислав Дяченко. Тож, батькам не завадить нагадати про небезпеки на кризі своїм дітям.

 

— Слід запам’ятати, що для поодиноких пішоходів лід вважається міцним при товщині не менше 7 см, а для групи людей — від 12 см. Не рекомендується пересуватися по льоду при поганій видимості: в туман, заметіль, сильний снігопад тощо, — зазначає Владислав.

Нагадаємо, за період з 1 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року на Полтавщині під кригу провалилося 13 людей. Чотирьом з них прийти на допомогу встигли вчасно, дев’ять людей врятувати не вдалося.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: крига лід ДСНС
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