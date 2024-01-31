Не йти на тонкий лід закликають кременчуцькі рятувальники

При перепадах температури, коли на водоймах утворюється нестійка крига, ризики піти під воду найвищі, констатують у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області
Попри постійні застереження рятувальників, кременчужани нехтують правилами безпеки, та вирушать на риболовлю чи для забави на тонкий лід місцевих водойм, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцер Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Владислав Дяченко.
Правилами нехтую як дорослі, так і малі, говорить Владислав Дяченко. Тож, батькам не завадить нагадати про небезпеки на кризі своїм дітям.
Нагадаємо, за період з 1 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року на Полтавщині під кригу провалилося 13 людей. Чотирьом з них прийти на допомогу встигли вчасно, дев’ять людей врятувати не вдалося.
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