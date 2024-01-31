У Кременчуці безвісти зник 46-річний чоловік

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 430

Пішов з дому та не повернувся

На Полтавщині розшукують безвісти зниклого 46-річного Рустама Абрашитова. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Кременчужанин пішов з дому 16 січня. Після цього мобільний зв’язок з ним відсутній, а місцеперебування — невідоме.

Чоловік був одягнений у: чорну в’язану шапку, сіру куртку, сірі штани, чорні черевики.

Зниклий може перебувати у Харкові.

Якщо маєте якусь інформацію, яка пришвидшить пошук чоловіка, поліція просить повідомити її за номером: +380974518893 або 102.