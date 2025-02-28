Перспективні і провідні спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендію: коли почнуть виплачувати і скільки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 98

На це загалом із бюджету Кременчука спрямують 1 млн 26 тисяч гривень

Цьогоріч з березня по грудень у Кременчуці планують виплачувати щомісячну стипендію 51 провідному та перспективному спортсмену. На це загалом з бюджету Кременчука спрямують 1 млн 26 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 27 лютого.

Відомо, що 44 спортсмени отримуватимуть по 1600 грн, 6 — по 4 200 грн та один — 7 000 грн.

У пояснювальній записці до проєкту вказали, що розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2024 року (ранг змагань) у відповідній віковій групі (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2025 року.

До списку стипендіатів увійшли спортсмени, які:

змагались на офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, представляли Кременчук;

здобули призові місця (1, 2, 3) в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2024 року у вікових групах (юнаки, юніори, молодь, дорослі);

представляють установи, заклади та організації сфери фізичної культури і спорту Кременчука та їх «залікові очки» і результати заліковані безпосередньо Кременчуку;

включені до складу національних збірних команд України (основний, кандидати, резерв) з різних вікових груп на 2025 рік.

Нагадаємо, понад 53 мільйони гривень виділили на розвиток спорту у Кременчуці на 2025 рік.