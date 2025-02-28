Перспективні і провідні спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендію: коли почнуть виплачувати і скільки

Цьогоріч з березня по грудень у Кременчуці планують виплачувати щомісячну стипендію 51 провідному та перспективному спортсмену. На це загалом з бюджету Кременчука спрямують 1 млн 26 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 27 лютого.
Відомо, що 44 спортсмени отримуватимуть по 1600 грн, 6 — по 4 200 грн та один — 7 000 грн.
У пояснювальній записці до проєкту вказали, що розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2024 року (ранг змагань) у відповідній віковій групі (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2025 року.
До списку стипендіатів увійшли спортсмени, які:
Нагадаємо, понад 53 мільйони гривень виділили на розвиток спорту у Кременчуці на 2025 рік.
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