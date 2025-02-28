Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Спорт

Перспективні і провідні спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендію: коли почнуть виплачувати і скільки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 98

На це загалом із бюджету Кременчука спрямують 1 млн 26 тисяч гривень

Цьогоріч з березня по грудень у Кременчуці планують виплачувати щомісячну стипендію 51 провідному та перспективному спортсмену. На це загалом з бюджету Кременчука спрямують 1 млн 26 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 27 лютого.

Відомо, що 44 спортсмени отримуватимуть по 1600 грн, 6 — по 4 200 грн та один — 7 000 грн.

У пояснювальній записці до проєкту вказали, що розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2024 року (ранг змагань) у відповідній віковій групі (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2025 року.

До списку стипендіатів увійшли спортсмени, які: 

  • змагались на офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, представляли Кременчук; 
  • здобули призові місця (1, 2, 3) в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях  2024 року у вікових групах (юнаки, юніори, молодь, дорослі);
  • представляють установи, заклади та організації сфери фізичної культури і спорту Кременчука та їх «залікові очки» і результати заліковані безпосередньо Кременчуку;
  • включені до складу національних збірних команд України (основний, кандидати, резерв) з різних вікових груп на 2025 рік.

Нагадаємо, понад 53 мільйони гривень виділили на розвиток спорту у Кременчуці на 2025 рік.

0
Автор: Телеграф
Теги: спорт стипендії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх