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Полтавку підозрюють у співпраці з ФСБ: жінка фотографувала місця розташування військових частин і надсилала росіянам

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 315

 

Зокрема, жінка повідомляла про місця розташування ППО поблизу міста

На Полтавщині правоохоронці викрили та затримали місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки російської армії. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, у телеграмі 58-річна полтавка отримала пропозицію співпраці від агентів ФСБ РФ. Вона мала б збирати відомості щодо військових формувань та техніки в обмін на грошову винагороду.

Так у січні та лютому жінка з різних ракурсів зробила понад 20 знімків та зняла на відео місця дислокації військових частин і у месенджері надіслала замовниці.

Як повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України, дінка відстежувала пункти базування радіолокаційних систем протиповітряної оборони на Полтавщині, аби росіяни могли обходити ці місця при обстрілах. Також правоохоронці встановили, що підозрювана відслідковувала і повідомляла росіян про наслідки «прильотів» в області.

У полтавки вилучили мобільний телефон з усіма доказами. Наразі вона перебуває під вартою.

Підозрюють жінку за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Їй загрожує до 8 років за ґратами.

Оперативний супровід кримінального провадження здійснювали слідчі та співробітники Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

Нагадаємо, минулого року спецслужби затримали агента, причетного до коригування ракетних ударів по Полтавщині та інших областях.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: СБУ прокуратура Співпраця фсб
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