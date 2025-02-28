Судитимуть підприємця, який завдав 2,5 млн грн збитків під час ремонту пожежного депо у Полтаві

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 0

Підприємець підписав акти виконаних робіт у той час, коли ремонт завершили не в повному обсязі

На Полтавщині підприємець, який проводив ремонтні роботи в одному із пожежних депо та завдав при цьому збитків на 2,5 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що у 2023 році підприємець уклав договір з Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення на проведення ремонтних робіт. Проте інженер, відповідальний за технічний нагляд, підписав акт виконаних робіт, попри те, що підрядник не виконав роботи належним чином. Це призвело до збитків на майже 2,5 млн грн для бюджету.

Наразі досудове розслідування завершене, усі матеріали справи скерували до суду.

Підозрюють підприємця у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).