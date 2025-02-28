Місячний посівний календар на березень: коли сіяти розсаду

Дні стають довшими, сонце пригріває сильніше, а це означає, що час висаджувати розсаду овочів, зелені, ягідні та квіткові рослини.
У березні висаджують квіти, які цвітуть усе літо: вербена, флокс, лаванда, петунія, аліссум, клеома, левовий зів.
Сходи з’являються через 10-15 днів. Розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт наприкінці квітня — у травні.
Невдалі дні для висаджування: 1-2, 16, 30-31 березня — ці дати краще уникати, щоб не ризикувати майбутнім урожаєм.
Якщо ще прохолодно, краще використовувати парники та теплиці для висівання розсади та квітів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.