Місячний посівний календар на березень: коли сіяти розсаду

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Березень — місяць пробудження природи та початку активних робіт у саду й на городі

Дні стають довшими, сонце пригріває сильніше, а це означає, що час висаджувати розсаду овочів, зелені, ягідні та квіткові рослини.

Що садити у березні

3-7, 19-21 березня — рання капуста, петрушка, редиска, кріп, рукола, шпинат, коріандр



— рання капуста, петрушка, редиска, кріп, рукола, шпинат, коріандр 5-7 березня — цибуля, селера, м’ята, базилік, меліса



— цибуля, селера, м’ята, базилік, меліса 10-15 березня — баклажани, перець, томати, білокачанна капуста



— баклажани, перець, томати, білокачанна капуста 19-21 березня — морква, буряк, картопля (у теплицях)



— морква, буряк, картопля (у теплицях) 3-7, 19-21 березня — однорічні квіти



— однорічні квіти 10-15 березня — багаторічні квіти



— багаторічні квіти 17-21 березня — кімнатні квіти.

Догляд за деревами та ґрунтом

Наприкінці березня — найкращий час для догляду за деревами та кущами: обрізання, обробка від шкідників, підживлення.

— найкращий час для догляду за деревами та кущами: обрізання, обробка від шкідників, підживлення. Нейтральні періоди — підготовка ґрунту: удобрення, покращення структури перед посівом.

Розсада квітів

У березні висаджують квіти, які цвітуть усе літо: вербена, флокс, лаванда, петунія, аліссум, клеома, левовий зів.

Сходи з’являються через 10-15 днів. Розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт наприкінці квітня — у травні.

Невдалі дні для висаджування: 1-2, 16, 30-31 березня — ці дати краще уникати, щоб не ризикувати майбутнім урожаєм.

Якщо ще прохолодно, краще використовувати парники та теплиці для висівання розсади та квітів.