Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Місячний посівний календар на березень: коли сіяти розсаду

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Березень — місяць пробудження природи та початку активних робіт у саду й на городі

Дні стають довшими, сонце пригріває сильніше, а це означає, що час висаджувати розсаду овочів, зелені, ягідні та квіткові рослини.

Що садити у березні

  • 3-7, 19-21 березня — рання капуста, петрушка, редиска, кріп, рукола, шпинат, коріандр
  • 5-7 березня — цибуля, селера, м’ята, базилік, меліса
  • 10-15 березня — баклажани, перець, томати, білокачанна капуста
  • 19-21 березня — морква, буряк, картопля (у теплицях)
  • 3-7, 19-21 березня — однорічні квіти
  • 10-15 березня — багаторічні квіти
  • 17-21 березня — кімнатні квіти.

Догляд за деревами та ґрунтом

  • Наприкінці березня — найкращий час для догляду за деревами та кущами: обрізання, обробка від шкідників, підживлення.
  • Нейтральні періоди — підготовка ґрунту: удобрення, покращення структури перед посівом.

Розсада квітів

У березні висаджують квіти, які цвітуть усе літо: вербена, флокс, лаванда, петунія, аліссум, клеома, левовий зів.
Сходи з’являються через 10-15 днів. Розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт наприкінці квітня — у травні.

Невдалі дні для висаджування: 1-2, 16, 30-31 березня — ці дати краще уникати, щоб не ризикувати майбутнім урожаєм.

Якщо ще прохолодно, краще використовувати парники та теплиці для висівання розсади та квітів.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: посівний календар город насіння розсада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх