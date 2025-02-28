Чому оренду земельних ділянок деяким підприємцям Кременчука продовжують лише на рік

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 74

Депутати міської ради опікуються питанням доступності магазинів та інших об’єктів підприємницької діяльності для людей з інвалідністю

У четвер, 27 лютого, на засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули 15 земельних питань, які виносяться на сесію міської ради 7-го березня. Більша частина з них стосувалася продовження термінів оренди земельних ділянок під сходинками до магазинів та інших об’єктів підприємницької діяльності, та прилеглої до них території.

Підприємці зазвичай просили продовжити термін оренди на довготривалий термін — від 15 до 49 років. Проте, комісія рекомендувала депутатам на сесії усім підприємцям, в кого приміщення не обладнані пандусами для доступу до них людей з інвалідністю, продовжити термін оренди лише на 1 рік.

Вочевидь одного року підприємцям вистачить, щоб виправити це неподобство.