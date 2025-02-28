Відзавтра стартує реєстрація дітей на навчання у першому класі: що для цього потрібно

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Відзавтра, із 1 березня, у Кременчуці розпочинається реєстрація дітей на навчання у першому класі закладів освіти міста. Про це інформуюють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Подати електронну заявку потрібно через електронний кабінет за посиланням.

Після того, як на сайті електронна заява буде сформована, батькам варто зібрати та принести до обраного навчального закладу такі документи:

заява одного із батьків/опікунів;

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» — видається сімейним лікарем (педіатром);

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для дітей з особливими освітніми потребами).

Для першочергового зарахування на навчання підстави мають:

діти, які проживають на території обслуговування цією школою;

брати/сестри учнів, які навчаються в цьому закладі;

діти працівників школи;

випускники садочка, якщо такий є у складі закладу.

Батьки можуть направити електронну заявку та документи у кілька закладів освіти. Зарахування до школи, яка не обслуговує територію проживання майбутніх учнів, проводитиметься виключно на вільні місця шляхом жеребкування.

Детальну інформацію про зарахування дітей до першого класу можна дізнатися на сайті департаменту освіти за посиланням.

Нагадаємо, із минулого року кількість учнів у перших класах закладів освіти має бути не більше 24-х дітей.