У Кременчуці затримали чоловіка, який збував психотропи

Поліціянти Кременчуцького районного управління задокументували діяльність місцевого жителя, який займався збутом психотропних речовин у місті. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Правоохоронці встановили, що 37-річний кременчуківець розповсюджував заборонені речовини в одному з мікрорайонів міста. Чоловіка затримали та вилучили речові докази.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання про повідомлення підозрюваному про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали жителя Кременчука під збуту наркотиків на одній з вулиць міста.
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