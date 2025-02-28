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У Кременчуці затримали чоловіка, який збував психотропи

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 136

Йому загрожує до 8 років ув'язнення

Поліціянти Кременчуцького районного управління задокументували діяльність місцевого жителя, який займався збутом психотропних речовин у місті. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Що відомо про затриманого

Правоохоронці встановили, що 37-річний кременчуківець розповсюджував заборонені речовини в одному з мікрорайонів міста. Чоловіка затримали та вилучили речові докази.

Правова кваліфікація

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Що далі

Наразі вирішується питання про повідомлення підозрюваному про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали жителя Кременчука під збуту наркотиків на одній з вулиць міста.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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