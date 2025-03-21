НАБУ перевірить заступницю мера Кременчука Ольгу Усанову

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 882 Коментарів: 1

Якщо відповідні органи доведуть необґрунтованість активів, прокурором буде подано до суду позов, кажуть у листі

Національне антикорупційне бюро України перевірятиме факт імовірного набуття необґрунтованих активів заступницею міського голови Кременчука Ольгою Усановою. Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції проведе моніторинг способу життя чиновниці. Про це стало відомо зі звернення жительки Кременчука Світлани Німчиної та повідомлення НАЗК, які є у розпорядженні редакції.

Жінка зверталась до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Правоохоронці перенаправили матеріали до НАБУ і НАЗК. Якщо відповідні органи доведуть необґрунтованість активів, прокурором буде подано до суду позов, кажуть у листі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а також декларуванні недостовірної інформації.