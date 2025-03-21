На війні загинув боєць Анатолій Жарков: у Кременчуці організовуватимуть прощання
Сьогодні, 13:32
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Поховання Анатолія Жаркова відбудеться у понеділок, 24 березня
28 лютого під час оборони України загинув кременчуцький військовослужбовець Анатолій Жарков. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Поховання Анатолія Жаркова відбудеться у понеділок, 24 березня, а саме:
- 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища.
Автор: Телеграф
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