У Кременчуці пограбували жінку: поліція встановлює обставини

У Кременчуці пограбували жінку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, потерпіла сама звернулася до поліції. Вона розповіла, що під час спільного проведення дозвілля малознайомий чоловік забрав у неї мобільні телефони та 1500 гривень.
На місці події правоохоронці встановили, що причетним до скоєного може бути 55-річний місцевий чоловік. Нині слідчі вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання чоловіка винним, йому може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні затримали жінку, яка вкрала гроші на заправці.
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