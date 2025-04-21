У Кременчуці пограбували жінку: поліція встановлює обставини

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 235

У Кременчуці пограбували жінку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, потерпіла сама звернулася до поліції. Вона розповіла, що під час спільного проведення дозвілля малознайомий чоловік забрав у неї мобільні телефони та 1500 гривень.

На місці події правоохоронці встановили, що причетним до скоєного може бути 55-річний місцевий чоловік. Нині слідчі вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання чоловіка винним, йому може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні затримали жінку, яка вкрала гроші на заправці.



