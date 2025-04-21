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Топ новина, Кременчук

Дитячі майданчики чи «простори для екстриму»: фоторепортаж від жителів Кременчука

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 576

  

Містяни надіслали «Кременчуцькому Телеграфу» світлини місць для гри та відпочинку дітей біля своїх багатоповерхівок

«Кременчуцький Телеграф» у квітні минулого року висвітлював тему утримання дитячих майданчиків у дворах багатоповерхівок. Тоді ми описали та показали занедбаний ретро-майданчик в стилі «А-ля СРСР» у самому центрі Кременчука у дворі будинку на вулиці Покровській,15/34. Його гойдалки та дитячі гірки, встановлені ще за радянських часів й тоді ж востаннє відремонтовані, нагадували скоріше простір для дитячого екстриму.

Дитячий ретро-майданчик у центрі Кременчука: «простір для екстриму» чи недбалість комунальників 

   

Рік тому ми знайшли у Кременчуці та показали ще кілька дитячих майданчиків, які також потребували уваги з боку міської влади, керуючих компаній та ОСББ. Тоді ж заступник міського голови — директор департаменту ЖКГ Іван Москалик прокоментував нашому виданню стан дитячих майданчиків у Кременчуці, пояснив що у міськвиконкомі знають про цю проблему та повідомив, що їх в місті обліковано аж 654 і по кожному спеціально створена комісія склала акт дефектування.

— На кожний склали акт, в якому передбачені потреби ремонту, або демонтажу усього майданчика чи його окремих конструкцій. У першу чергу будемо демонтувати аварійні, і вже розпочали цю роботу, — пояснив торік Іван Москалик.

Варто зазначити, що дитячий майданчик на вулиці Покровській,15/34 після нашої публікації навесні минулого року дійсно демонтували, залишивши лише одну конструкцію.

Віцемер також зазначив, що поточним ремонтом та утриманням тих дитячих майданчиків, які знаходяться біля будинків, мають займатися керуючі компанії, до складу тарифів яких входять витрати на «обслуговування зовнішніх елементів благоустрою на прибудинкових територіях». Одним із таких елементів і є дитячі майданчики.

 

Минув рік

З часу цієї публікації пройшов рік, але ситуація з дитячими майданчиками у Кременчуці суттєво не покращилася. Минулого тижня ми звернулися у своєму Телеграм-каналі до містян з проханням надіслати фото та відео дворів та дитячих майданчиків, на яких видно їх стан.

Мета — нагадати міській владі та керуючим компаніям про те, що з цим щось потрібно робити. Адже стан деяких дитячих майданчиків не просто неестетичний, а вкрай небезпечний для життя та здоров’я дітей. І наразі вони, так само як і той, про який ми писали торік, де-факто є «просторами для екстриму» дітей, а не їхніх ігор та відпочинку.

  

За кілька днів редакція отримала майже півтори сотні фото та відео від 25 наших читачів. Опублікувати їх усі не маємо змоги, але найбільш яскраві та показові світлини дитячих майданчиків із вказанням їх адрес оприлюднюємо. Сподіваємося, що це мотивує відповідальних за їх стан посадовців пришвидшити ремонт та впорядкування цих та інших дитячих майданчиків.

Надіслані в редакцію фото та відео дворів Кременчука ми зберегли для наступного матеріалу.

Отже, дивимося де цього літа можуть гратися наші діти та онуки.

Фотогалерея «Дитячі майданчики Кременчука»

Дитячий майданчик на вулиці Юрія Руфа, 58 просто вражає. Дві світлини, розміщені вище теж з цього майданчика.

 

Не менше екстриму можна знайти й на дитячому майданчику на вулиці Героїв Маріуполя, 47

 

А це майданчик на вулиці Троїцька, 63

 

Цікава світлина з майданчика на вулиці Юрія Руфа, 62

 

Інші фотографії можна подивитися у фотогалереї.

  • вул. Небесної Сотні&#44; 10
  • вул. Київська&#44; 56
  • вул. Лікаря Бончука&#44; 20а
  • вул. Троїцька&#44; 63&#44; 62
  • вул. Троїцька&#44; 63&#44; 62
  • вул. Троїцька&#44; 63&#44; 62
  • вул. Троїцька&#44; 63&#44; 62
  • вул. Юрія Руфа&#44; 62
  • вул. Юрія Руфа&#44; 62
  • вул. Лесі України&#44; 9
  • вул. Героїв Маріуполя&#44; 47
  • вул. Героїв Маріуполя&#44; 47
  • вул. Героїв Маріуполя&#44; 47
  • вул. Героїв Маріуполя&#44; 47
  • вул. Київська (район гранкарєру)
  • вул. Київська (район гранкарєру)
  • вул. Лікаря&#44; Богаєвського&#44; 9
  • вул. Лікаря&#44; Богаєвського&#44; 9
  • проспект Свободи&#44; 46-48
  • проспект Свободи&#44; 46-48
  • проспект Лесі Українки&#44; 45
  • проспект Лесі Українки&#44; 45
  • проспект Свободи&#44; 120
  • вул. Юрія Руфа&#44; 58-60
  • вул. Юрія Руфа&#44; 58-60
  • вул. Юрія Руфа&#44; 58-60
  • вул. Юрія Руфа&#44; 58-60
  • вул. Юрія Руфа&#44; 58-60

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» показував стан деяких дитячих майданчиків Кременчука. Усі вони знаходяться у центральній частині міста.


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: читачі
Теги: Кременчук дитячі майданчики ремонт Керуюча компанія
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